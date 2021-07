ABN Amro: ‘Consumentenprijzen stijgen door schaarste aan productiecapaciteit en containers’

Kledingbedrijven krijgen mogelijk te maken met prijsverhogingen vanuit de industrie, dat meldt ABN Amro in een analyse over hogere consumentenprijzen door schaarste aan productiecapaciteit en containers. Retailers hebben bovendien last van gebrekkige leveringen en langere levertijden van producten uit Azië, waardoor de prijzen verder stijgen.

De stijging van consumentenprijzen heeft verschillende redenen: De vraag naar producten neemt toe door het opnieuw open gaan van de wereld. De onlinebestedingen zijn tijdens de coronapandemie al flink gestegen, maar zijn op dit moment nog altijd hoog, zo is te lezen. Daarnaast leggen bedrijven grote voorraden aan wegens langere levertijden uit Azië. Kijkend naar de aanbodkant, ligt het probleem bij de productiecapaciteit van Chinese fabrieken. Zij draaien op dit moment op een maximum van hun productiecapaciteit en kunnen de inhaalvraag moeilijk bijbenen. Daarnaast lagen de containers halverwege 2020, toen de vraag naar producten uit Azië weer toenam, verspreid in het westen van Azië. Dit leidde tot een tekort aan containers waardoor de prijzen opnieuw stegen.

Kledingwinkels lijken volgens de analyse op dit moment nog weinig problemen te ondervinden met toeleveringen. Echter kampen producenten wel met stijgende grondstofprijzen door de toenemende vraag. Het is nog onzeker in hoeverre deze kosten doorberekend worden. De modebranche probeert na een slecht coronajaar de marges gezond te houden, waardoor de uitverkopen in de winkelstraten nog beperkt zijn en twee weken later begonnen dan normaal.

Er zijn echter wel berichten over het stilvallen van de kledingproductie, zoals in Bangladesh, zo staat in de analyse. Fabrieken worden hier gesloten wegens de oprukking van de deltavariant van Covid-19. Kledingbedrijven die hier produceren, kunnen in de problemen raken met hun voorraad. Retailers die dichter bij huis produceren, hebben hier geen last van. De modebranche is koploper als het gaat om productie dichter bij huis te zoeken. Zo wordt er al veel geproduceerd in Oost-Europa, Portugal, Spanje en Turkije. Hierdoor kan flexibiliteit en snelheid gewaarborgd worden.