ABN AMRO: ‘Klanten keren massaal terug naar fysieke winkels’

Kledingwinkels zien de omzet met 71 procent stijgen sinds de volledige heropening van de fysieke winkels. Hiermee ligt de omzet nog maar 8 procent onder die van 2019, dat blijkt uit transactiedata van ABN Amro. De online omzet daalde met 8 procent.

Sinds 28 april 2021 mochten fysieke winkels de deuren weer openen zonder winkelen op afspraak. Volgens de transactiedata, hebben de versoepelingen een sterk effect gehad op de bestedingen in de winkels. Vooral in kledingwinkels was er een verschuiving te zien. ABN Amro concludeert -door de transactiedata- dat er een duidelijke groep consumenten is die kleding liever in de fysieke winkel koopt. Ook meubelzaken, sportwinkels, elektronicazaken en doe-het-zelf-zaken zagen de omzet stijgen.

De opleving binnen de branches is volgens ABN Amro makkelijk te verklaren: de omzet die tijdens de lockdown werd behaald door winkelen op afspraak en click&collect was niet vergelijkbaar met de omzet bij normale opstelling van winkels vanaf eind april. De transactiedata geven cijfers weer die zijn verzameld tussen 28 april en eind mei jl.