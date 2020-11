ABN Amro: Komende weken worden drukste ooit voor retailers

ABN Amro verwacht, op basis van transactiedata, dat Nederlandse consumenten van half november tot het eind van het jaar meer online zullen bestellen dan ooit, dat meldt de bank in een persbericht. De corona crisis en de feestdagen leiden tot een recorddrukte.

Toename online bestedingen begon in maart

Consumenten zijn de winkelstraten gaan mijden vanaf het begin van de eerste gedeeltelijke lockdown in Nederland, die half maart van start ging. Zo noteerde Bureau RMC , die de winkelstraatdrukte bijhoudt, eind maart een afname van bijna 70 procent. Daardoor zijn vrijwel direct de online bestedingen toegenomen met ruim 70 procent, zo blijkt uit het onderzoek van ABN Amro. De week van 13 april spande de kroon, met een stijging van maar liefst 132 procent ten opzichte van diezelfde week in 2019.

Dit jaar valt de periode rond Black Friday, Sinterklaas en Kerst, wat vaak al de drukste periode van het jaar is, samen met de tweede gedeeltelijke lockdown. Uit transactiedata blijkt dat de online bestedingen in oktober al in de buurt kwamen bij die van de piek rond Sinterklaas in 2019 — de komende weken beloven dus de drukste ooit te worden, zo waarschuwt ABN Amro.

Consument moet langer wachten op Sinterklaascadeaus

Naast het feit dat er een grote kans is dat veel Sinterklaascadeaus niet op tijd geleverd kunnen worden, is er nog een ander probleem: de afhaalpunten. Lector Walther Ploos van Amstel legt in het persbericht uit dat veel afhaalpunten slecht georganiseerd zijn, waardoor vermoedelijk lange rijen zullen ontstaan. “Veel afhaalpunten zijn winkels die de pakketten er een beetje bij doen. Pakketten worden vaak op grootte ergens in een gang achterin de winkel gezet. Door de toename van online bestelde pakketjes verwacht ik dat het chaos wordt bij de afhaalpunten. Sommige winkels zullen ruimte tekort komen om al die pakketten kwijt te kunnen. Het winkelpersoneel zal lang moeten zoeken naar het juiste pakje.”

“Webwinkels moeten hun dienstverlening aanpassen”

CEO Cortenraad van CB denkt dat webwinkels hun dienstverlening zouden moeten aanpassen, zo legt hij uit in het persbericht: “Al die online retailers beconcurreren elkaar op snelle bezorging, terwijl er ook consumenten zijn die niet per se een vandaag besteld product morgen in huis hoeven te hebben.” Cortenraad denkt dat webwinkels consumenten kunnen stimuleren een bezorgmoment te kiezen dat verder in de toekomst ligt. Dat leidt ertoe dat transportbewegingen efficiënter kunnen worden gepland en de consument vaker thuis is op het moment dat het pakket wordt bezorgd.

“Online Retailers zouden consumenten zelf de keuze moeten geven, in plaats van standaard zo snel mogelijk te bezorgen”, zegt Cortenraad. “Wanneer online retailers actief meer keuzemogelijkheden stimuleren kan ook de sterke piek op maandag en dinsdag worden voorkomen, die volgt op het grote aantal bestellingen in het weekend.”

De enorme groei van de pakkettenmarkt van het afgelopen jaar legt een aantal pijnpunten bloot waar de sector al langer mee kampt, concludeert ABN Amro in het rapport. Zo is het bezorgen van pakketten aan huis relatief vervuilend en neemt de toch al hoge werkdruk van bezorgpersoneel verder toe. “Naast de inzet van technologie door de sector is het niet in de laatste plaats de consument die meer verantwoordelijkheid moet tonen; wanneer deze minder belang zou hechten aan snelle bezorging, geeft dit al een enorme verlichting voor de pakketsector.”

Beeld: Unsplash