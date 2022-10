ACM start campagne voor winkeliers: ‘Bepaal eigen verkoopprijs’

Leveranciers kunnen bij winkeliers geen verkoopprijzen afdwingen. Ze mogen wel een adviesprijs aangeven, maar het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs doet de winkelier zelf. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), met de titel ‘Wie bepaalt de prijs’.

De ACM merkt dat leveranciers vaker dan toegestaan invloed uitoefenen op de verkoopprijzen van producten in winkels, zo schrijft de organisatie in een nieuwsbericht op de eigen website. Leveranciers zetten winkeliers dan bijvoorbeeld onder druk door producten niet te leveren of door in telefonisch contact aan te dringen op het aanhouden van de adviesprijs. Dat is een ‘zware overtreding’, aldus de ACM.

De ACM wil zowel winkeliers als leveranciers daarvan bewust maken via een informatieve video. Ook kunnen winkeliers vanaf nu terecht op de website van de consumentenwaakhond om te controleren of leveranciers de regels wat betreft het bepalen van de prijs overschrijden. De ACM heeft ook een voorbeeldbrief aangemaakt die winkeliers naar leveranciers kunnen sturen om hen op die regels te wijzen.

De campagne en de voorbeeldbrief komen in de komende maanden extra van pas, schrijft de ACM. “Er staan in deze tijd veel kortingsacties op stapel. Dat begint met de Black Friday en gaat door tot en met de Kerst. Juist in deze tijd is het belangrijk dat winkeliers zelf hun prijs mogen bepalen. Leveranciers mogen nooit aan winkeliers vragen hun verkoopprijzen te verhogen; zij mogen dus ook geen kortingen verbieden.”