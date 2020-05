ACM: ‘Uitbreiding van pakketpunten is wenselijk’

Pakketdiensten hebben het drukker dan ooit dankzij de pieken in online bestellingen. Meeste consumenten ontvangen de pakketten thuis, maar uit een marktstudie van Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat uitbreiding van servicepunten en pakketkluizen wenselijk is.

Voor pakketbezorgers is het het meest efficient als ze maar één keer naar een adres hoeven te rijden voor een levering. Het bespaart kosten en houdt het effect op het milieu het laagst. Vervoerders zien servicepunten en pakketkluizen als goede alternatieven voor bezorging aan huis omdat pakketten hierdoor bijna altijd bij de eerste poging afgeleverd kunnen worden.

De toegang tot een pakketkluis of servicepunt is wisselend. Uit onderzoek van ACM blijkt namelijk dat de het aantal huishoudens dat een bezorgpunt op loopafstand heeft tussen de 16 en 52 procent is. De percentages zijn afhankelijk van de vervoerder van het pakket. Daarom vindt het ACM de uitbreiding van dergelijke bezorgpunten wenselijk. Door meerdere initiatieven is het mogelijk om het percentage van huishoudens dat een bezorgpunt op loopafstand naar 75 te brengen.

Pakketkluizen worden gezien als een goed alternatief maar worden momenteel nog weinig gebruikt. Zowel bij consumenten als pakketbezorgers is het gebruik nog niet volledig gewend.