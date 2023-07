ACM waarschuwt leveranciers baby- en kinderproducten: “Winkeliers moeten zelfstandig prijzen kunnen bepalen”

Ouders betalen soms te veel voor producten voor hun baby of kind. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt namelijk regelmatig signalen binnen van winkeliers van baby- en kinderproducten dat zij bepaalde prijzen moeten hanteren. Dat mag niet, stelt de ACM, en dus waarschuwt het diverse leveranciers.

Volgens de ACM gaat het om leveranciers van onder andere kinderwagens, autostoeltjes, draagzakken, kindertextiel, kindermeubels, slaapproducten, speelgoed, flessen en spenen. De ACM houdt nu diverse bedrijven in de gaten. Als deze bedrijven zich niet aan de regels houden, riskeren zij een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of tien procent van hun omzet.

Winkeliers moeten zelfstandig hun verkoopprijzen kunnen bepalen, stelt ACM. Leveranciers mogen alleen vrijblijvend advies geven over de verkoopprijs van winkeliers, zodat zij op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren. Bovendien is het verboden voor leveranciers om informatie te geven over wat andere winkeliers met de prijzen doen.

“Winkeliers moeten zelfstandig de prijzen van de producten in hun (web)winkel bepalen. [...] Ouders willen het beste voor hun kind. Ze zijn vaak minder kritisch en bereid om hun portemonnee te trekken. Het lijkt erop alsof in deze sector leveranciers daar gebruik van maken. Daar zijn jonge ouders de dupe van - terwijl deze fase in hun leven toch al veel uitgaven vraagt”, meldt Michiel Denkers, directeur Directie Mededinging bij de ACM, in het bericht.