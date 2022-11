ACM wil strengere Europese regels voor de online consument

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit voor strengere Europese consumentenregels voor bescherming van online winkelen, dat meldt ACM in een nieuwsbericht op de website. ACM wil dat consumenten niet worden misleid door bijvoorbeeld oneerlijke beïnvloedingstactieken of misleidende vormgeving en dat de gepersonaliseerde advertenties worden afgeremd.

ACM wil dat de Europese Commissie scherpere regels op papier zet. In de Europese wet ‘Digital Services Act’ wordt gesproken over de ‘gemiddelde consument’. Volgens ACM bestaat die niet. Uit diverse onderzoeken blijkt dat consumenten makkelijker misleid worden en maar beperkte informatie oppikken, voordat consumenten een product kopen, zo is te lezen.

ACM wil dat bedrijven transparant zijn over de producten die ze aanbieden. Informatieverplichtingen voor bedrijven zijn daarentegen niet de oplossing voor consumentenproblemen. Als deze verplichtingen worden opgelegd, moeten deze getest worden op effectiviteit. Daarnaast moeten de verplichtingen in heel Europa hetzelfde zijn, vindt ACM. Verder adviseert het om de vrijheid te beperken van bepaalde technieken, zoals digitale munten in games en op platforms. Deze zouden volgens ACM voor verwarring bij de consument zorgen. Dit kan vervolgens leiden tot bestedingen die de consument ander niet had gedaan, zo staat in het bericht.

Deze reactie van ACM is een bijdrage aan de discussie over de verbetering van de richtlijnen voor de bescherming van de consument.