Addy van den Krommenacker stapt retail weer in met opening eigen winkel

Couturier Addy van den Krommenacker opende vorige week zijn eerste winkel na de doorstart in 2019, dat meldt de couturier in een persbericht. De winkel is gevestigd in het monumentale Oude Notarishuis in het Brabantse Grave.

Het pand heeft verschillende verdiepingen en een loft die uitkijkt op de Maas. Van den Krommenacker heeft zijn winkel zelf ingericht. De ready-to-wear collectie is meteen te zien bij binnenkomst. De couture stukken zijn te vinden in een ruimte met uitzicht op de Maas. Van den Krommenacker merkt dat klanten enthousiaster rondlopen dan in Villa Maasdonk te Nuland- zijn oude locatie, laat Van den Krommenacker telefonisch weten aan FashionUnited. “Men kan echt weer wat kopen en de winkel is een beleving op zich”, aldus de couturier. De sfeer in het centrum van Grave en het uitzicht op de Maas doen Van de Krommenacker denken aan Milaan- zijn tweede thuis.

De opening werd ingevuld door Carolien ter Linden, RTL4 presentatrice en vriendin van de couturier. Vrienden en klanten kwamen langs om Van den Krommenacker te feliciteren.

Addy van den Krommenacker: opening eerste winkel weer een feit

In oktober 2019 was Van den Krommenacker genoodzaakt zijn winkels te sluiten. Noodgedwongen vroeg hij een faillissement aan voor zijn twee winkels in Den Bosch. Na een doorstart in december 2019 focuste de couturier zich op het ontwerpen van nieuwe creaties en vestigde hij zich in Villa Maasdonk te Nuland. Villa Maasdonk functioneert als atelier en showroom. In 2020 besloot hij zijn creaties online te verkopen.