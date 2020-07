Addy van den Krommenacker van start met webshop

Ontwerper Addy van den Krommenacker is met zijn collectie online gegaan. De ontwerper had voorheen wel een website waarop producten te zien waren, maar daar kon niet direct gekocht worden, zo deelt Van den Krommenacker schriftelijk aan FashionUnited.

Van den Krommenacker maakte afgelopen december een doorstart. Hij sloot zijn twee winkels in Den Bosch en vestigde zich in Villa Maasdonk in Nuland. Villa Maasdonk is geen winkel maar functioneert als het atelier en showroom van Van den Krommenacker. “Helaas werd ik zoals iedereen overvallen door de coronacrisis. Toch ben ik niet bij de pakken gaan neerzitten en ben me gaan verdiepen in het internetgebeuren en met name de webshop,” aldus de ontwerper.

De webshop is ingedeeld in diverse collecties en de inspiratie daarvan, zo deelt hij mee. “Alles is wat meer persoonlijker geworden.”