Adem je fashion? Kom werken bij dé fashion merken op Schiphol

Fashion, fashion, fashion. Er zijn van die mensen die fashion ademen. Isabelle Ossevoort is zo iemand. Als kind was ze al met mode bezig. Na de middelbare school volgde ze de Fashion Business School (TMO) in Doorn. Vervolgens studeerde ze bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Sinds haar tienertijd werkte ze, als bijbaan, bij Clous Mode; een damesmodewinkel met vestigingen in Eindhoven, Waalwijk en Den Bosch. “Ik had nét mijn studie afgerond toen de baan van inkoop-assistent bij Clous beschikbaar kwam. Zo rolde ik het buyersvak in.”

Luxe merken

Na Clous Mode werkte Isabelle jaren voor modeketen Houtbrox, met kleding voor dames, heren en kinderen. Isabelle was verantwoordelijk voor de inkoop van de damesmode voor elf Houtbrox winkels. “Dat heb ik vijf jaar met veel plezier gedaan. Daarna werd ik benaderd door een headhunter voor mijn huidige functie. Daar hoefde ik eerlijk gezegd geen twee keer over na te denken. Al van kinds af aan gaat mijn hart sneller kloppen van luxe merken. Ik hou van het vakmanschap dat in die producten zit, de mooie materialen, de afwerking, de verfijning. De kans om met deze brands te werken greep ik met beide handen aan. Tel daarbij op dat ik mag inkopen voor reizigers uit de hele wereld, van verschillende nationaliteiten, die vaak goed gehumeurd zijn - want ze zijn op reis - en veel geld te besteden hebben… Het is gewoon een unieke baan. Ik zeg altijd: ik koop voor heel de wereld in. Wie kan dat nou zeggen?”

Credits: Mirjam (storemanager Hermes store) & Isabelle

Nieuwe collega’s

Samen met drie collega’s verzorgt Isabelle de inkoop voor alle fashion winkels die Lagardère in Nederland exploiteert. Merken die ze inkoopt zijn onder andere Hermès, Balenciaga, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Longchamp, Furla, Studio AR en POM Amsterdam. Ze vertelt dat het met de Lagardère winkels zo goed gaat dat er eigenlijk altijd nieuwe collega’s nodig zijn. “Op dit moment hebben we onder meer vacatures bij onze zes Victoria’s Secret winkels en bij Hermès. Voor de Victoria-stores zoeken we spontane types die makkelijk contact maken en van aanpakken weten. Voor Hèrmes zoeken we wat meer ervaren verkoopmedewerkers die het vakmanschap en de kwaliteit van de producten waarderen en begrijpen. Hermès-klanten willen vaak wat meer achtergrondinformatie. Hoe is een product gemaakt? Van welk materiaal? Je moet als verkoopmedewerker dus wat meer parate kennis hebben. Voor iedere functie binnen Lagardère geldt dat je goed Engels moet kunnen spreken.”

Credits: Lagardère Travel Retail

Warm bad

Wat kunnen nieuwe medewerkers nog meer verwachten? Volgens Isabelle komen ze bij Lagardère sowieso in een warm bad terecht: “Lagardère is een super sociaal bedrijf, iedereen is welkom. Je wordt ondersteund met trainingen en krijgt volop mogelijkheden om door te groeien. Hou je van een gezellige en dynamische werkomgeving, waar altijd wel iets te doen is? Dan is Lagardère the place to be. Op vliegvelden en treinstations gebeurt altijd van alles. Mensen zijn op vakantie of op reis, hebben zin om geld uit te geven, maar hebben ook vaak haast… Het is moeilijk te omschrijven. Er hangt gewoon altijd een fijne vibe. Heel anders dan in een winkelcentrum of winkelstraat. Als mensen aan me vragen hoe het is om voor Lagardère te werken, zeg ik altijd ‘Geweldig, ik zou niets anders willen. Kom het zelf maar ervaren’.”