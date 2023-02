Adidas opent tweede outdoorwinkel Adidas Terrex

In het Duitse Salzburg opent vandaag een tweede Adidas Terrex winkel, zo kondigt Adidas aan in een persbericht. Terrex is het op duurzaamheid en innovatie gefocuste outdoor-winkelconcept van Adidas en biedt kleding en schoenen aan voor outdoor activiteiten als wandelen, bergbeklimmen, trailrunning, mountainbiken en wintersporten.

De eerste Adidas Terrex winkel opende eind 2021 in München. Zowel de winkel in München als de tweede winkel in Salzburg, die 176 vierkante meter beslaat, liggen aan de voet van de Alpen. De focus op duurzaamheid en innovatie valt terug te herkennen in zowel de samenstelling van de te verkrijgen producten als het interieur van de winkel. Zo zijn er ook in de tweede winkel weer veel digitale in-store elementen te vinden.

Adidas wil door middel van het winkelconcept “de gemeenschap inspireren om op een duurzame manier meer tijd in de natuur door te brengen” en ziet de winkel dan ook als ‘hub’ voor de lokale outdoor gemeenschap. "Adidas Terrex wil iedereen toegang geven tot de natuur met een positieve impact op zichzelf en de planeet. We willen onze consumenten inspireren om hun leven te verrijken door buitensporten en hen aanmoedigen om hun eigen piekmomenten te beleven", aldus Carla Murphy, algemeen manager van Adidas Terrex, in het persbericht.

De officiële opening van de winkel wordt op locatie nog gevierd tot en met 25 februari.

Adidas Terrex winkel in Salzburg. Beeld: Adidas