In beeld: Adidas opent allereerste outdoorwinkel Adidas Terrex

Een bijzondere winkelopening: Adidas heeft de eerste winkel geopend voor hun outdoor divisie Adidas Terrex. De flagshipstore is geopend in München, zo blijkt uit een persbericht, en FashionUnited heeft de eerste beelden.

Adidas noemt de Adidas Terrex-winkel de meest duurzame winkels van het bedrijf tot nu toe. De focus in de winkel ligt dan ook op duurzaamheid, digitalisering en gemeenschap. De vestiging moet dan ook gaan functioneren als een ‘hub voor de lokale outdoor community en biedt producten die outdoor avonturen mogelijk maken’. De locatie van de winkel ligt volgens Adidas ook ‘aan de voet van de Alpen’.

De winkel telt 370 vierkante meter en biedt alle producten uit het assortiment van Adidas Terrex, aldus het persbericht. De producten zijn volgens Adidas gemaakt voor de ‘bewuste outdoor consument’ en vervaardigd op een technische en duurzame wijze. De focus op de outdoor gemeenschap zal onder andere tot leven worden gebracht door middel van regelmatige evenementen met atleten, workshops en lezingen.

“We zijn erg blij met de eerste Adidas Terrex winkel in Europa,” aldus Kasper Rorsted, CEO van Adidas, in het persbericht. “Het onderstreept onze strategische focus op outdoor en zet nieuwe standaarden voor duurzaamheid en moderne distributieconcepten.” Carla Murphy, van Adidas Outdoor, geeft aan: “We willen mensen uitnodigen in een plek in het hart van München die inspireert, nieuwsgierigheid opwekt en aanmoedigt meer tijd in de natuur door te brengen. Hier stellen we onze klanten in staat met elkaar te verbinden en onze producten te ervaren.”

De winkel is te vinden op de Sendlinger Straße, op nummer 18, in München, Duitsland. Neem hieronder alvast een kijkje in de winkel.

Dit zijn de eerste beelden van de Adidas Terrex winkel

