Adidas zit nog met 100 Russische winkels in de maag

Adidas heeft nog geen succes gehad met het afstoten van 100 Russische winkels, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De winkels zijn al lang niet meer operationeel, maar Adidas heeft nog wel huurcontracten voor de panden.

Adidas probeert een onderhuurder of een totaal nieuwe huurder te vinden voor de 100 vestigingen, zo meldt Reuters. De Duitse sportgigant heeft geen deadline gezet op het vinden van nieuwe eigenaren, maar benadrukt dat ‘hoe eerder, hoe beter’ omdat het nog wel de huur betaalt vanwege de contracten.

Adidas stopte de operationele activiteiten in Rusland op permanente basis afgelopen oktober. Daarvoor zette het al in maart de online verkoop stil. Dit deed het bedrijf omdat Rusland Oekraïne is binnengevallen in maart 2022.