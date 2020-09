‘Afhaalpunten kunnen CO2-uitstoot bezorgen verkleinen, mits de bereikbaarheid wordt verbeterd’

De afgelopen tijd hebben zowel Thuiswinkel.org als Autoriteit Consument & Markt gepleit voor meer pakketpunten. Dat het gebruik van afhaalpunten en pakketkluizen zorgt voor minder CO2-uitstoot is nu onderbouwd door een onderzoek van TNO in opdracht van Thuiswinkel.org. Bij dat onderzoek zitten echter wel wat kanttekeningen, zo blijkt uit het persbericht.

Wil de CO2-impact van pakketbezorging verminderd worden met behulp van de afhaalpunten dan, moeten veel meer pakketten bij deze punten worden afgeleverd zo blijkt uit het onderzoek. Op dit moment wordt nog maar 13 procent van de pakketten bij een dergelijk punt geleverd. Uit berekeningen van TNO blijkt dat wanneer 50 procent van de pakketten in een ronde van de bezorger naar een afhaalpunt gaat, ongeveer 17 procent CO2-reductie zal zijn in het last-milenetwerk.

Margreeth Pape, programmamanager duurzaamheid en logistiek bij Thuiswinkel.org ligt het onderzoek toe in het persbericht. “Of het milieuvoordeel dat de vervoerder heeft behaald in stand blijft, wordt ook bepaald hoe de consument een pakket ophaalt en welk vervoersmiddel daarvoor wordt gebruikt. Als de consument speciaal voor het ophalen van het pakket een rit met de auto maakt, dan wordt de milieuwinst van de vervoerder volledig tenietgedaan. In dat geval is aan huis leveren een duurzamere keuze.”

Uit eerder onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt blijkt in 2019 16 tot 52 procent van de huishoudens minimaal een afhaalpunt of pakketkluis op loopafstand heeft. Het percentage hangt af van de vervoerder.