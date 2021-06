Afterpay opent ‘genderfree’-webwinkel

Betalingsbedrijf Afterpay lanceert een ‘genderfree’-webwinkel, zo is te lezen in het persbericht van het betalingsbedrijf. De ‘genderfree’-webwinkel biedt een winkelervaring die verder gaat dan gender en moedigt consumenten aan controle te krijgen over hun zelfexpressie.

De ‘opening’ van de online winkel wordt gecureerd door Levi’s, Birkenstock, Jeffrey Campbell, Smith + Cut, en Milk Make-up. De winkelervaring biedt consumenten een nieuwe manier van winkelen door het ontwerp van de productverpakking aan te passen, zo is te lezen. De verpakkingen bevatten informerende teksten in plaats van aantrekkelijke kleuren, ontwerpen en vermeldingen van het merk.

Het doel van de ‘genderfree’-winkel is consumenten te laten leiden door hun zelfexpressie en de genderbinaire vorm te doorbreken. De website is live gegaan en laat de consument de website scrollend ontdekken.