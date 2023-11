Al flink veel aankopen voorafgaand aan Black Friday, pakketdrukte neemt toe

Consumenten weten de Black Friday-acties te vinden, zo blijkt uit gegevens van e-commerce betaalbedrijf iDeal en logistiekbedrijf Wuunder. Het aantal transacties is flink gestegen de afgelopen dagen en ook de drukte bij pakketbezorgers stijgt.

iDeal geeft in de aanloop naar Black Friday, vrijdag 24 november, elke dag een update over het aantal transacties. Zo is te zien dat de afgelopen dagen tussen de 3,5 en 4,6 miljoen transacties werden gedaan. “ Al drie jaar op rij kopen Nederlandse consumenten op Black Friday significant meer dan het jaar ervoor. De verwachting is dat ook in 2023 er weer een recordaantal transacties via iDeal gedaan worden.”

Zelfs vorige week kregen de pakketbezorgers het al drukker, aldus de Pakketradar van Wuunder. In die week had 9,6 procent van de pakketten vertraging. Gemiddeld ligt de vertraging tussen de 5 en 7 procent. De radar beschouwd pakketten als vertraagd als ze niet de volgende werkdag zijn afgeleverd.

“Hoewel het aankomende vrijdag pas Black Friday is, voorspellen we vanaf donderdag al een toename in de pakketvertragingen”, aldus Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder, in het bericht. “ Retailers spreiden de kortingen uit over een langere periode, waardoor consumenten ook voor Black Friday al meer bestellen. Om deze besteldrukte aan te kunnen, is het raadzaam dat retailers en vervoerders in de gaten blijven houden of ze nog voldoende capaciteit hebben. Zo niet, is het verstandig om op te schalen door het inzetten van meer orderpickers of chauffeurs. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, is het belangrijk dat retailers die veel vertragingen verwachten hier transparant over zijn. Het kan vaak al helpen om duidelijk te communiceren over de levertijden om zo teleurstelling bij klanten te voorkomen.”