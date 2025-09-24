Alibaba opent eerste datacenter in Nederland

Alibaba Group gaat zijn eerste datacenter in Nederland bouwen. Dat maakte CEO Eddie Wu bekend op de Apsara Conference 2025 in Hangzhou, zo blijkt uit een persbericht van Reuters. Een exacte locatie of openingsdatum is nog niet bekend. Wel zoekt het bedrijf al medewerkers, onder wie Technical Program Managers, om de uitrol te begeleiden.

Na Nederland volgen nieuwe datacentra in onder meer Frankrijk, Dubai en Mexico. Daarmee komt het totaal uit op 91 operationele zones in 29 regio’s wereldwijd. Dat onderstreept Alibaba Group’s strategie om kunstmatige intelligentie als kerncapaciteit verder uit te bouwen. In Europa heeft het bedrijf al datacenters in Frankfurt en Londen.

Wu zei eerder dat kunstmatige intelligentie essentieel is voor de uitbreiding van Alibaba Group’s cloud computing-divisie. Want: terwijl de omzetgroei uit e-commerce het afgelopen boekjaar tegen viel, steeg de omzet van zijn clouddivisie met 26 procent tot 33,40 miljard yuan (4,67 miljard dollar), ver boven de verwachtingen.

Alibaba Group investeerde vorig jaar al meer dan 100 miljard yuan in AI-productontwikkeling en infrastructuur. De komende drie jaar wil het bedrijf nog eens 380 miljard yuan (circa 45 miljard euro) besteden, om een plekje te garanderen als wereldleider in de mondiale AI-markt naast spelers als Baidu en ByteDance.