All4running met winkel naar Utrecht

All4running breidt het winkel portfolio uit. De running specialist opent volgende maand de vierde winkel in Nederland. All4running vestigt zich in Utrecht.

Het merk strijkt neer op de Lijnmarkt 17. All4running wil met de uitbreiding ‘nog meer hardlopers haar innovatieve winkelconcept laten ervaren, waarbij expertise en online voorraad elkaar versterken’. Het bedrijf heeft al fysieke winkels in Alkmaar, Amsterdam en Den Haag.

“Voor ons online platform zijn de fysieke servicepunten ontzettend belangrijk. Daarom stond de in Nederland meest centrale stad Utrecht erg hoog op ons verlanglijstje,” aldus stores manager van All4running, Tom Bellord, in het persbericht. “De focus ligt opnieuw op de productgroepen waarbij goed advies extra belangrijk is voor runners. Denk aan het aanmeten van hardloopschoenen op onze 20 meter lange Shoe Advisor of alle GPS-sporthorloges die klanten kunnen voelen en testen.”