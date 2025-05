Alohas landt in Amsterdam: 'Een belangrijke markt om verder te groeien in Noord-Europa'

Na de opening van de eerste fysieke winkel in New York, blijft het Spaanse bedrijf Alohas de omnichannelstrategie versterken met de opening van de eerste winkel in Nederland. Deze nieuwe opening is een belangrijke stap in de Europese expansie van het merk, dat al verkooppunten heeft in Spanje, Italië en Frankrijk.

Met een gevestigde klantenkring in het land dankzij de online kanalen en de wholesale, heeft het merk besloten zich te vestigen in het hart van Amsterdam om de band met de lokale consument verder te versterken. De nieuwe vestiging van 115 vierkante meter bevindt zich in de Runstraat, een van de iconische straten van het winkelgebied de ‘Negen Straatjes’, in het centrum van de hoofdstad.

Alohas, opgericht in 2015 door Alejandro Porras Martorell, is ontstaan als een schoenenmerk geïnspireerd op de traditionele Menorcaanse espadrilles, na een verblijf in Hawaï. Sindsdien is het uitgegroeid tot een wereldwijd modemerk met schoenen- en kledingcollecties die in Barcelona worden ontworpen en voornamelijk in Spanje en Portugal worden geproduceerd. Het bedrijfsmodel, dat aanvankelijk werd omschreven als ‘duurzame fast fashion’, heeft plaatsgemaakt voor het concept ‘timeless fashion’, gebaseerd op een productie op aanvraag die efficiëntie en verantwoordelijkheid vooropstelt.

Naar aanleiding van deze opening spraken we met hem over de rol die Nederland speelt in de internationale strategie van het merk, de balans tussen uitbreiding en loyaliteit in belangrijke steden, en hoe het fysieke kanaal een natuurlijk verlengstuk wordt van de digitale propositie.

Alohas winkel in Amsterdam. Credits: Alohas.

Wat motiveerde jullie om de Nederlandse markt te betreden en hoe beoordelen jullie het potentieel ervan in vergelijking met andere Europese markten?

We hebben besloten om de Nederlandse markt te betreden omdat het een van de landen is waar we al een aanzienlijk online verkoopvolume hadden. Dit gaf duidelijk een sterke vraag naar onze producten aan.

Wij geloven dat Nederland een groot potentieel heeft vanwege de veeleisende consument, die houdt van modern design en openstaat voor nieuwe concepten zoals ons on-demandmodel.

In vergelijking met andere Europese markten, beschouwen we dit als een belangrijke markt om onze fysieke aanwezigheid te versterken en verder te groeien in Noord-Europa.

Welke andere markten hebben jullie momenteel in het vizier?

New York – waar we vorige week onze eerste winkel in de stad openden aan Elizabeth Street 260, in de wijk Nolita, vlakbij Soho, een stap die voor het eerst de oceaan overstak – en we hebben Londen, Los Angeles en Berlijn als prioriteit in het vizier. We evalueren ook enkele secundaire steden in de Verenigde Staten.

Wat is de expansiestrategie van het merk?

We zetten in op een gecombineerde strategie: enerzijds zoeken we naar uitbreiding naar nieuwe gebieden, vooral in de belangrijkste internationale modesteden zoals New York, Londen, Los Angeles en Berlijn, waar we ons willen positioneren met fysieke winkels en een relevante aanwezigheid.

Tegelijkertijd blijven we inzetten op diepgang, het vergroten van de loyaliteit en het versterken van onze aanwezigheid in de steden waar we al een sterke aantrekkingskracht en een geconsolideerd potentieel zien.

Alohas winkel in Amsterdam. Credits: Alohas.

Wat voegt het fysieke kanaal toe aan jullie strategie dat het online kanaal niet toevoegt, vooral gezien jullie on-demandmodel?

Het fysieke kanaal stelt ons in staat om een completere en tastbaardere merkbeleving te bieden. Fysieke winkels versterken het vertrouwen, verbeteren de emotionele band met de klant en stellen ons in staat om het on-demandmodel directer en persoonlijker uit te leggen. Daarnaast fungeren ze als belangrijke ruimtes om nieuwe klanten aan te trekken en de digitale ervaring aan te vullen, waardoor de omnichannelloyaliteit wordt versterkt.

Welke doelstellingen hebben jullie voor jullie fysieke winkels?

Ons belangrijkste doel is dat de fysieke winkels belangrijke verbindingspunten met het merk worden: ruimtes die niet alleen de verkoop stimuleren, maar ook de werving van nieuwe klanten bevorderen, de loyaliteit vergroten en onze lokale aanwezigheid versterken.

We streven ernaar dat elke winkel winstgevend is, maar vooral dat deze fungeert als een motor voor omnichannelgroei in strategische steden. Daarom is de ervaring die de klant in de winkel heeft erg belangrijk; naast het bekijken van onze producten is het voor ons een kans om het on-demandsysteem uit te leggen en de oorsprong, waarden en doelstellingen van het merk te laten zien.

Rife Sheen Cream vegan sneakers. Credits: Alohas.

Hoe ontwerpen jullie een winkelervaring die de wachttijd rechtvaardigt?

Het belangrijkste is dat we producten, ervaringen en unieke verhalen bieden die vanaf het eerste moment aansluiten bij de klant. We ontwerpen elk stuk met intentie en besteden aandacht aan elk detail, zodat de klant het gevoel heeft dat het de moeite waard is om te wachten. Het on-demandmodel wordt zo onderdeel van de waarde: het is niet alleen een aankoop, het is een bewuste keuze voor iets speciaals en duurzaams.

Hoe wordt een dergelijk bedrijfsmodel beheerd met jullie leveranciers?

Ons model vereist een zeer nauwe relatie met de leveranciers, gebaseerd op flexibiliteit, constante communicatie en flexibele planning. We werken met kleinere en frequentere producties, waardoor we snel kunnen reageren op de daadwerkelijke vraag. Dit vereist een hoge mate van coördinatie, maar genereert ook minder overschot, meer efficiëntie en een supply chain die veel beter is afgestemd op wat de klant werkelijk wil.

Hoe beheren jullie nu het risico op overstock of producten die niet verkopen op het gebied van voorraad en dergelijke?

We blijven ons on-demandmodel perfectioneren om fouten vanaf het begin te minimaliseren en produceren alleen wat we weten dat er vraag naar is. Toch, als we een fout maken – omdat het deel uitmaakt van het proces – beheren we dat overschot via traditionele kanalen zoals outlets. Het doel is om een gezonde rotatie te behouden en onnodige ophoping te voorkomen zonder de kwaliteit van de merkbeleving in gevaar te brengen.

Nieuwe Alohas winkel in Amsterdam. Credits: Alohas.

Hebben jullie nieuwe tools of systemen voor voorraadbeheer geïmplementeerd?

Ja, we hebben geïnvesteerd in technologische tools waarmee we bijna in realtime inzicht hebben in de voorraad en de productrotatie, zowel online als in de detailhandel. Deze oplossingen helpen ons om nauwkeurigere beslissingen te nemen over aanvullingen, toewijzingen en productie, in lijn met ons flexibele en on-demandmodel. Technologie is essentieel om de efficiëntie te behouden en het risico op elk punt in de keten te beheersen.

In hoeverre worden creatieve beslissingen gestuurd door data?

Data is een belangrijk hulpmiddel dat ons helpt te begrijpen wat aansluit bij onze community, maar het vervangt niet de creatieve intuïtie. We analyseren voortdurend het gedrag van de klant om patronen en kansen te detecteren, maar we laten altijd ruimte voor experimenten en de visie van het ontwerpteam. De balans tussen intuïtie en data stelt ons in staat om te innoveren zonder commerciële relevantie te verliezen.

Zijn jullie van plan om de productlijnen uit te breiden naar andere accessoires?

Ja, we onderzoeken nieuwe productcategorieën en tassen zijn een natuurlijke evolutie binnen ons merkuniversum. Telkens wanneer we de collectie uitbreiden, doen we dat met intentie: we willen iets onderscheidends toevoegen op het gebied van design, kwaliteit en functionaliteit, en ervoor zorgen dat het aansluit bij wat onze community waardeert. We zijn ermee bezig, maar geven prioriteit aan het juiste moment, talent en uitvoering.

Nieuwe Alohas winkel in Amsterdam. Credits: Alohas.

Hoe beoordelen jullie intern wanneer het juiste moment is om de portefeuille te diversifiëren?

We valideren dit door data, merkintuïtie en marktsignalen te combineren. Voordat we een nieuwe categorie lanceren, analyseren we de bestaande vraag, testen we met beperkte lanceringen en evalueren we of we echt iets anders kunnen bieden. We houden ook rekening met onze operationele capaciteit en de impact die dit kan hebben op de focus van het merk. We diversifiëren alleen als we het gevoel hebben dat het product echte waarde toevoegt en het potentieel heeft om een solide pijler binnen de portefeuille te worden.

Jullie hebben de term ‘sustainable fast fashion’ achter jullie gelaten om in te zetten op het concept ‘timeless fashion, on demand’. Wat motiveerde deze verandering en wat willen jullie overbrengen met deze nieuwe definitie?

Onze prioriteit is het ontwerpen van speciale en tijdloze producten die echt aansluiten bij mensen, tot het punt dat ze bereid zijn erop te wachten. Het on-demandmodel is een hulpmiddel om dit te bereiken, niet het doel. Duurzaamheid is een natuurlijk gevolg van het goed doen van dingen: ontwerpen met intentie, produceren met betekenis en het vermijden van overdaad. We praten liever over waarde, duurzaamheid en verlangen dan over labels.