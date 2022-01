Áls de winkels open waren, was het 7 procent drukker in de winkelstraten in 2021

Bureau RMC, onderzoeksbureau dat passanten in winkelstraten bij houdt, noemde 2020 al een shoppingkrach. Het kon alleen nog slechter, zo bleek in 2021. Het aantal passanten nam in het jaar ten opzichte van 2020 af met 14,5 procent. De meerdere lockdowns en strenge maatregelen voor winkels kan daarvoor de schuld worden gegeven. Echter is er wel te zien áls de winkels open waren, het gemiddeld 7 procent drukker was in de winkelstraten dan in 2020.

Dat er minder passanten in de winkelstraten waren was niet gek aangezien winkels 12 weken gesloten van het jaar gesloten moesten zijn en gedurende 4 weken alleen op afspraak gewinkeld kon worden. In totaal gaat het dus om ruim eenderde van het jaar waarbij de winkels de deuren (soort van) gesloten moesten houden. Buiten dat geldt er daarnaast nog steeds een beperking van de aantallen in de winkels en de hygiënemaatregelen plus mondkapjes.

Bureau RMC meldt dat fun shoppen meer ‘run shoppen’ is geworden door de maatregelen van de overheid. Dit betekent snel en gericht een winkel in én weer uit. “Het kan voor veel winkeliers hebben betekend dat het omzetverlies door minder bezoekers voor een deel werd opgevangen omdat consumenten makkelijker kochten en per aankoop meer besteedden.” Bureau RMC noemt dan ook een conversiestijging van 20 procent en een bonbedragverhoging van 20 procent die bij dezelfde hoeveelheid bezoekers alsnog leidt tot ruim 40 procent omzetgroei. Wel met de kanttekening dat het verlies aan bezoekers in diverse steden echter groter zal zijn en de bonbedragen minder hoog.

Er is ook een verschuiving te zien in het winkelgedrag. Zo worden de traditioneel drukkere winkelmomenten zoals zaterdag en zondag meer vermeden. De woensdag won juist aan drukte. “De zaterdag blijft de drukste winkeldag maar deze dag wordt dus elk jaar iets minder belangrijk in de week.” De drukste momenten van de dag bleven traditioneel tussen 14:30 en 15:00 vallen.

Voorspellingen voor 2022 doet Bureau RMC nog niet. De winkeldrukte is namelijk helemaal afhankelijk van de coronamaatregelen en de toegestane openingstijden.