‘Amazon kondigt uitbreiding van Fashion Luxury Stores naar Europa aan’

Amazon Fashion Luxury Stores - Amazon’s platform voor luxe mode dat twee jaar geleden voor het eerst gelanceerd werd in de Verenigde Staten - gaat uitbreiden naar Europa, zo kondigt Amazon aan in een persbericht. Het modeplatform wordt uitgerold in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Er wordt echter niet benoemd vanaf welke datum het platform in deze landen te gebruiken zal zijn.

Via de Europese tak van Amazon Luxury Stores zullen allereerst merken als Christopher Kane, Dundas, Elie Saab en Mira Mikati te verkrijgen zijn. Op de langere termijn worden er meer merken toegevoegd.

Toen het platform in september 2020 in de Verenigde Staten gelanceerd werd, kon het enkel nog op uitnodiging gebruikt worden. Enkel Amazon Prime gebruikers met de hoogste uitgaven op hun naam werden destijds uitgenodigd. Inmiddels is Amazon Luxury Stores voor iedereen in de desbetreffende gebieden te gebruiken via de Amazon app of website.

WWD benoemde bij hun aankondiging van de lancering het risico van de concurrentie die zich in Europa bevindt: Europese concurrenten als Zalando, Farfetch, Mytheresa en Net-a-porter hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en verkennen ook samenwerkingen met luxemerken om hun positie te versterken. Zo bevinden luxeplatform Farfetch en modegroep Richemont zich momenteel in vergevorderde gesprekken om hun samenwerking te intensiveren.

Desondanks stelt Ruth Diaz, vise president van Amazon Fashion Europa, zich tegenover WWD optimistisch op over de geplande lancering: “Dit is nog maar het begin, en we kijken ernaar uit om merken te blijven ondersteunen met innovatieve tools en middelen, zodat ze hun nieuwste collecties en unieke verhalen seizoen na seizoen kunnen delen met onze klanten in heel Europa."