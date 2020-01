Amazon lanceert einde van het jaar volwaardige Nederlandse website

Amazon breidt Amazon.nl later dit jaar uit tot een volwaardige website, zo maakt de internetgigant bekend in een persbericht. Partijen die geïnteresseerd zijn in het worden van een partner van het platform kunnen zich nu ook registreren.

“We zijn verheugd om een uitgebreide winkelervaring aan te bieden op Amazon.nl,” aldus Alex Ootes, Vice president EU expansie bij Amazon. “Selectie, waarde en gemak zijn de belangrijkste elementen van onze retailervaring voor Amazon klanten en Nederlandse bedrijven spelen daar een belangrijke rol in. We zijn verheugd om Nederlandse bedrijven, groot en klein, de kans te bieden om producten te verkopen op Amazon.nl en daardoor een groter publiek te bereiken, nationaal als internationaal.”

Amazon zette voor het eerst een stap in Nederland in 2013 toen Amazon Web Services een kantoor opende in Den Haag. Een webshop werd in november 2014 op poten gezet waar e-books werden verkocht.