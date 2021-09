‘Amazon Luxury Stores onderweg naar Europa’

Amazon Luxury Stores maakt waarschijnlijk dit najaar zijn debuut in Europa. Dat zeggen verschillende bronnen tegen WWD. Amazon Luxury Stores is een exclusief webplatform van Amazon waarop modeproducten worden verkocht van luxe merken als Elie Saab, Dundas, Oscar de la Renta en Christopher Kane.

Zowel de merken Elie Saab als Dundas zouden met Amazon Luxury Stores de oversteek naar Europa gaan maken, meldt WWD. Zowel Amazon als beide merken wensten niet te reageren op navraag van WWD.

Amazon Luxury Stores werd een jaar geleden in de Verenigde Staten gelanceerd. Aanvankelijk was het platform alleen toegankelijk voor Amazon Prime-leden en op uitnodiging, maar inmiddels is het open voor een breder publiek.

In Europa is de concurrentie hoog, schrijft WWD. Europese webshops voor luxemode, zoals Mytheresa, Net-a-porter, Matchesfashion en 24 Sèvres hebben het afgelopen jaar grote sprongen gemaakt. Ook Zalando, aanvankelijk meer gericht op het middensegment, biedt inmiddels kleding en accessoires aan van onder meer Moschino, Christopher Kane en Proenza Schouler. Amazon Luxury Stores zal het daardoor misschien niet makkelijk krijgen.