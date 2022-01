Amazon opent allereerste fysieke kledingwinkel Amazon Style

E-tailer Amazon stapt de fysieke moderetail in. Amazon kondigt namelijk de opening aan van Amazon Style, de allereerste fysieke modewinkel van het bedrijf. De winkel moet een ‘gepersonaliseerd en gemakkelijke winkelervaring’ bieden door middel van Amazons technologie, aldus een bericht van Amazon.

De winkel biedt heren- en damesmode, schoenen en accessoires. Door middel van de Amazon Shopping app kunnen klanten items naar de paskamer sturen. In die paskamer kunnen ze gebruik maken van een touchscreen op te zoeken naar meer opties, kleding een cijfer geven en ze kunnen meer maten of stijlen aanvragen. De aangevraagde items worden dan binnen enkele minuten bij hen in de paskamer gebracht.

Amazon Style | Beeld: Amazon Presscenter

Omdat klanten gebruik maken van de Amazon Shopping app, wordt het mogelijk om een steeds gepersonaliseerder aanbod te hebben. Klanten kunnen er daarnaast ook voor kiezen om informatie te delen over hun stijl, voorkeuren voor pasvorm en andere voorkeuren.

De eerste Amazon Style winkel zal later dit jaar opengaan in de winkelbestemming The Americana at Brand, in Los Angeles.