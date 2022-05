Amazon opent eerste fysieke modewinkel in Los Angeles

De eerste fysieke kledingwinkel van Amazon, onder de naam Amazon Style, is deze week geopend. Dat blijkt uit een bericht op de website van Amazon zelf. De winkel verkoopt mannen- en vrouwenkleding, schoenen en accessoires, en is gelegen in de wijk Glendale in Los Angeles.

In de Amazon-boetiek is kleding te krijgen van verschillende merken die ook worden verkocht op Amazon.com. In de winkel hangt mode van bekende spelers als Lacoste, Levi’s en Tommy Hilfiger, maar ook van minder bekende labels. Van sommige merken worden de kledingstukken voor het eerst in een fysieke winkel verkocht, zo meldt Amazon.

De winkel wordt gekenmerkt door het gebruik van innovatieve retailtechnologie, zoals een app met een algoritme dat looks selecteert voor klanten. Consumenten kunnen daarnaast QR-codes van kledingstukken scannen om ze vervolgens door verkooppersoneel naar de paskamer laten brengen. In de paskamers hangen schermen waarmee klanten om andere items of maten kunnen vragen.

Amazon heeft ook al fysieke winkels voor andere productcategorieën, voornamelijk voedingsproducten.