Amazon presenteert plan om minder geretourneerde items te vernietigen

Amazon heeft twee nieuwe programma’s geïntroduceerd in de bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat deze programma’s het makkelijker maken voor bedrijven die handelen op Amazon geretourneerde producten nog eens aan te bieden. Het moet daarbij ook makkelijker worden overstock een nieuw leven te geven, zo is te lezen in een bericht van Amazon.

Amazon verwacht, wanneer de twee programma’s volledig zijn uitgerold, per jaar meer dan 300 miljoen producten een tweede leven te geven. “Retours zijn een feit voor alle retailers en wat te doen met deze producten is een uitdaging voor de gehele industrie,” aldus Libby Johnson McKee, directeur van Amazon WW Returns, ReCommerce en Sustainability, in het persbericht.

“Deze nieuwe programma’s zijn voorbeelden van de stappen die we nemen om te verzekeren dat de producten die we verkopen op Amazon - door ons of onze business partners - een goed thuis krijgen en geen afval worden.” De programma’s worden dit jaar en volgend jaar uitgerold in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Eerder dit jaar onthulde een Britse tv-zender dat miljoenen producten die worden geretourneerd naar Amazon worden vernietigd omdat dit goedkoper is dan ze opnieuw aan te bieden. Ook overstock werd soms vernietigd, wanneer de producten al lang in een van de warenhuizen lag.