‘Amazon sluit fysieke kledingwinkels’

E-tailer Amazon gaat de fysieke kledingwinkels die het heeft sluiten. Anderhalf jaar geleden opende Amazon de ‘Style’ winkels, maar de twee sluiten nu al de deuren, zo melden diverse media waaronder Bloomberg.

Eerder dit jaar sloot Amazon al andere fysieke winkels, waaronder boekwinkels en de Amazon 4-star winkels. Hierbij ging het om een veel groter aantal winkels, want het aantal boekwinkels lag al op 68.

“Na zorgvuldige overweging hebben we besloten onze twee Amazon Style fysieke winkels te sluiten en te focussen op onze online fashion winkelervaring [...]”, aldus Amazon in een statement tegen CNBC. “Fysieke retail blijft een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en we blijven investeren in onze groeiende supermarkt-business met onder andere Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go en partnerschappen met derden.”