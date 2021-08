‘Amazon wil warenhuizen openen in Verenigde Staten’

Amazon.com Inc zou plannen hebben om warenhuizen te openen in de Verenigde Staten, met als startpunt Californië en Ohio. Dat meldt Amerikaans nieuwsplatform The Wall Street Journal. Het bedrijf ziet dit als een stap om zijn bereik in verkoop van kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica en andere gebieden te vergroten.

Het plan om fysieke winkels te openen, ligt bij Amazon al langer op de plank, schrijft The Wall Street Journal. De eerste warenhuizen worden waarschijnlijk als eerst verwacht in Californië en Ohio en zullen ongeveer 2800 vierkante meter groot zijn.

Welke merken in de warenhuizen te verkrijgen zijn, is nog niet bekend. Het Amazon-merk zou wel prominent aanwezig zijn. Echter zijn de plannen nog niet definitief en kunnen nog veranderd worden.