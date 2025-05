America Today Den Haag opent shop-in-shop met vintage moderetailer Boas

De kledingwinkel America Today aan de Spuistraat 7 in Den Haag heeft sinds kort een speciale vintage-afdeling. Deze ‘shop-in-shop’ is opgezet in samenwerking met het vintage modeplatform Boas. Boas-CEO Vincent van der Holst deelt de samenwerking op LinkedIn. Hij onderstreept: “Hopelijk de eerste van vele winkels die mode écht willen verduurzamen.”

In deze pop-up zijn tweedehands kleding van populaire merken zoals Levi’s, Carhartt en Dickies te vinden. Deze items worden gecombineerd met de reguliere collectie van America Today. Het initiatief is een eerste stap richting een breder doel van Boas: winkels helpen om duurzamer te worden door middel van hergebruik van kleding.

Boas begon als online platform voor vintage kleding. Inmiddels heeft de retailer ook twee vintage kledingzaken in het centrum van Amsterdam, aan de Kalverstraat 163 en aan de Prinsengracht 154. In april 2025 trok het merk nog aandacht met een meterslange waslijn vol afgedankte kleding in Amsterdam, bedoeld om het koopgedrag in de modewereld aan de kaak te stellen.