Amerikaans merk Rails opent eerste Nederlandse winkel

Amerikaans merk Rails rolt verder uit in Europa. Na vestigingen in Parijs en Londen heeft het merk nu ook een eerste Nederlandse winkel geopend. Rails is neergestreken in Amsterdam, zo blijkt uit een persbericht.

De eerste Nederlandse vestiging telt 112 vierkante meter aan winkeloppervlak. In de winkel is gekozen voor het weerspiegelen van 'de relaxte Californische esthetiek van het merk, gecombineerd met Europese sferen'. Dit vertaalt zich in een minimalistisch kleurenpalet, houten details en vintage textiel. De volledige dames- en herencollectie van het merk is te vinden in de nieuwe winkel.

"We hebben Amsterdam altijd gezien als een belangrijk onderdeel van onze internationale expansie. De stad is een van de belangrijkste modehoofdsteden van Europa, en we hebben al een trouwe klantenkring opgebouwd via ons handelsnetwerk in de regio. Onze winkel bevindt zich in een van de beste straten van de stad, en zal voor ons een geweldige kans zijn om onze merkervaring direct met de lokale klant te delen." Rails heeft al winkels in New York, San Francisco, Londen en Parijs. Daarnaast wordt het merk in meer dan 40 landen wereldwijd verkocht.

De nieuwe Rails winkel in Amsterdam, beeld via UPR

