Amerikaans schoenenmerk Keen Footwear heeft eerste Nederlandse winkel geopend

Keen Footwear is neergestreken in Maastricht. Het is de allereerste Nederlandse winkel voor het Amerikaanse schoenenmerk, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De winkel is gevestigd aan de Muntstraat in Maastricht. Het is naast de eerste Nederlandse winkel, ook de zesde winkel op het Europese vasteland voor Keen Footwear. “De opening van de Keen winkel in Maastricht is een mooi moment voor Keen. We zijn trots dat we in Nederland, waar ook ons Europees hoofdkantoor gevestigd is, op zo’n mooie plek een winkel hebben kunnen realiseren,” aldus John Jansen, general manager Keen EMEA, in het persbericht. “Het is fantastisch om samen met Hooijer groep, die ook verantwoordelijk zijn voor de distributie van ons mooie merk in Nederland, op te trekken bij dit project. We zullen de komende maanden samen veel leren en hopelijk gaat dit tot meerdere winkelopeningen in Nederland en andere landen leiden.”

Keen Footwear richt zich met het assortiment op bescherming, comfort en design. Het bedrijf, opgericht in 2003 in Portland, verkoopt onder andere sandalen, wandelschoenen en sneakers. Het is een grote speler in de outdoormarkt en heeft inmiddels meer dan 5.000 verkooppunten in meer dan 60 landen wereldwijd.