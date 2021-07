Amerikaans streetwear merk Obey opent flagshipstore in Amsterdam

Obey Clothing heeft een flagshipstore in Amsterdam geopend, zo blijkt uit een persbericht van het Amerikaanse streetwear merk. De winkel is gevestigd in de Runstraat in het centrum van Amsterdam.

De winkel biedt de reguliere dames- en herencollectie aan, maar ook exclusieve items zoals de Obey Amsterdam collectie en zeefdruk prints en posters van Shepard Fairey, de oprichter van Obey. Het merk combineert moderne streetwear en workwear en de prins bevatten vaak een uitgesproken boodschap voor een betere wereld.

Naast de eigen collectie van Obey en Shepard Fairey zijn in de winkel ook producten te vinden van andere merken die passen binnen het Obey-gedachtengoed, aldus het persbericht.

De winkel moet ook gaan functioneren als een ontmoetingsplek voor lokale, creatieve jongeren. De aangelegen Obey Art Space zal een podium bieden aan opkomende kunstenaars en designers.

Obey

Obey