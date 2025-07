Amina Muaddi opent eerste winkel in Parijs

Luxe schoenen- en accessoireontwerpster Amina Muaddi heeft dinsdag haar allereerste fysieke winkel geopend aan de prestigieuze Avenue Montaigne 6 in Parijs. De gelijknamige ontwerpster deelde het nieuws via Instagram.

Muaddi verkent volgens The Business of Fashion de mogelijkheden van fysieke retail. Volgens de ontwerpster is dit onderdeel van een bredere groeistrategie; haar merk behaalt inmiddels een jaarlijkse omzet van zo’n 60 miljoen dollar (51 miljoen euro). Voorheen verkocht Muaddi haar collecties via haar eigen webshop, luxe warenhuizen zoals Saks Fifth Avenue, Mytheresa en Nordstrom, en shop-in-shops bij onder andere Le Bon Marché. In mei 2023 opende het merk ook een permanente winkelruimte in warenhuis Harrods in Londen.

Amina Muaddi, een Jordaans-Roemeense ontwerpster, lanceerde haar gelijknamige label in 2018. Het merk is gevestigd in Parijs. Haar ontwerpen - vooral de luxe damesschoenen - worden gedragen door beroemdheden als Kim Kardashian, Beyoncé en Rihanna.