Amsterdam en Eindhoven hebben de sterkste winkelstraten

In 2025 leverden winkelstraten in de twee drukke steden de beste prestaties, meldt vastgoedadviseur CBRE die onderzoek deed naar de nasleep van de coronacrisis. Sindsdien zijn retailers selectiever: “ze kiezen voor straten met lage leegstand, sterke bezoekersstromen en een divers aanbod, met een onderscheidend karakter zoals luxury-straten of hoogwaardige boetiekgebieden”, meldt het bedrijf.

Winkelpiek in Amsterdam

De hoofdstad huisvest opnieuw de drie sterkste winkelstraten van Nederland: de Van Baerlestraat,Kalverstraat, en PC Hooftstraat - tevens de duurste in heel het land met een huur van 3.500 euro per vierkante meter per jaar. Dat komt mede doordat bezoekersstromen er structureel hoger liggen. Internationale merken openden er nieuwe flagshipstores of betreedden voor het eerst de Nederlandse markt.

Ook de Utrechtsestraat en de Negen Straatjes doen het sterk, door internationaal erkende namen als Alo Yoga, Profuomo en Birckenstock die er onlangs zijn neergestreken.

Drukte in De Demer

Buiten de Randstad is Eindhoven de winnende winkelstad, met name De Demer die een stijgend aantal bezoekers zag. CBRE verklaart dat met de bevolkingsgroei, een koopkrachtig publiek en een lage mutatiegraad (nieuwe verhuringen). Bovendien zorgt een mix van lokale boetieks en internationale namen voor een stabiele bezoekersbasis. Ook de Brainport-regio en de Rechtestraat staan sinds 2019 in bloei.

Verder winkelen in Nederland

Topwinkelstraten in de randstad laten een stabiel herstel zien. Alleen de Utrechtse Steenweg leidt onder de groei van winkelcentrum Hoog Catherijne en De Grote Marktstraat in Den Haag staat onder druk door concurrentie van Mall of the Netherlands.

In middelgrote steden tekent zich een wisselend beeld af. Straten als de Diezerstraat (Zwolle), Kalanderstraat (Enschede) en Broerstraat (Nijmegen) laten herstel zien, met een dalende leegstand en een gevarieerd winkelaanbod. Daartegenover staan de Grote Houtstraat (Haarlem), Ketelstraat (Arnhem) en Heuvelstraat (Tilburg), met juist meer leegstand en dalende bezoekersaantallen.

Voor het onderzoek bekeek CBRE 25 winkelstraten in 15 Nederlandse binnensteden aan de hand van footfall, leegstand, huurprijsontwikkeling, branchemix, mutatiegraad, consumentenprofiel, inwonersgroei en geanonimiseerde locatiedata om daadwerkelijk bezoek te meten.