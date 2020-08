Amsterdam en Rotterdam stappen af van mondkapjesplicht

Zowel Amsterdam als Rotterdam stappen van de mondkapjesplicht in de drukke gedeelten van de stad af, zo is bekendgemaakt door de gemeenten op vrijdag. De verplichting ging in op 5 augustus en loopt tot 31 augustus, maar vanaf dat moment is het niet langer verplicht. Een verlenging komt er niet, maar dat betekent niet dat de mondkapjesplicht niet terug kan komen.

Zoals aangekondigd loopt er nog wel een onderzoek naar de effectiviteit van de mondkapjesplicht. “De resultaten van de evaluatie, de actuele drukte en het aantal coronabesmettingen in de stad bepalen vervolgens of de veiligheidsregio opnieuw de mondkapjesplicht invoert in bepaalde gebieden,” zo is te lezen op de website van de gemeente Amsterdam.

De gemeenten geven aan de bezwaren van ondernemers gehoord te hebben. Afgelopen weken werd er door meerdere ondernemers aangegeven dat de mondkapjesplicht funest is voor de winkelstraten. De gemeente Amsterdam geeft daarnaast aan dat het ook van bewoners en bezoekers van de stad gehoord hebben dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid op drukke plekken in de stad. Al deze signalen neemt de gemeente mee in het besluit over de mondkapjesplicht.

Beeld: Pexels