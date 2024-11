Amsterdam The Style Outlets: ‘Als het gaat om duurzaamheid, leggen we de lat hoog’

Wanneer je door de straten van Amsterdam The Style Outlets loopt of een van de ruim 80 merkwinkels bezoekt merk je het misschien niet direct, maar je bent omgeven door duurzaamheidsinitiatieven. Sterker nog, op tal van vlakken behaalt het outletcentrum al jaren op een rij de allerhoogste score.

Een van de aspecten waar je op het vlak van duurzaamheid veel vooruitgang kan boeken is natuurlijk het vastgoed, de winkel- en horecapanden en de parkeergarage. Al bij de bouw van Amsterdam The Style Outlets werden hoge duurzaamheidseisen gesteld met een Breeam-NL Nieuwbouw-keurmerk als resultaat. Om dat keurmerk te behalen wordt er in alle facetten van de bouw gekeken naar tal van aspecten zoals de gebruikte materialen, de vervuiling en de ecologische impact van de nieuwbouw.

Al 5 jaar op rij 5 sterren

Naast het Breeam-keurmerk behaalde NEINVER, de eigenaar en beheerder van het outletcenter samen met Nuveen Real Estate recent voor het vijfde jaar op rij de hoogste score van vijf sterren in de prestigieuze GRESB-beoordeling. GRESB analyseerde de ESG-prestaties van de hele door NEINVER beheerde portfolio, die 15 activa omvat waaronder dus het outletcenter nabij Amsterdam. De totale GRESB-score van 91 op 100 lag ruim boven het gemiddelde van de concurrentie (81) en het GRESB-gemiddelde (76). Andere opvallende scores in de beoordeling waren 30 van de 30 punten voor management en een prestatiescore van 61 van de 70.

Building Tomorrow

NEINVER is zich heel bewust van de impact van vastgoed in het algemeen en retail in het bijzonder op het klimaat. Om die reden lanceerde het bedrijf een ESG strategie met de naam Building Tomorrow. In deze strategie kijkt NEINVER verder dan alleen het vastgoed. ‘Duurzaamheid omvat veel meer dan alleen de gebouwde omgeving die we zien op ons outletcenter. Het gaat ook over mensen, over hoe we met elkaar omgaan, over de toegankelijkheid van ons centrum en de impact die we hebben op de gemeenschap om ons heen. Het gaat over watermanagement, afvalmanagement en ook inclusiviteit. Het plan Building Tomorrow legt de lat op al deze aspecten hoog’, zegt Pascal Brouwer, centermanager van Amsterdam The Style Outlets. ‘Allemaal enorm belangrijke thema’s waar we samen met onze merken lokaal invulling aan geven’.

Freddy’s Fabric Factory

Een van die lokale initiatieven is de ‘container’ van Sympany die bij ingang Parijs staat. De kledingcontainer is omgedoopt tot Freddy’s Fabric Factory en door kleding te doneren in de container draag je bij aan een circulaire textielketen. ‘Als beloning ontvang je een korting bon van 10% die je kunt besteden in het winkelcentrum’, voegt Pascal toe. ‘Het lijkt misschien iets kleins, maar we werken hiermee aan bewustwording. Natuurlijk, mooie nieuwe kleding is geweldig en zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen. Maar er tegelijkertijd voor zorgen dat je oude kleding een nieuwe bestemming krijgt is nog veel mooier. Zeker wanneer je er ook nog eens extra korting voor terug krijgt’.

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Een ander opvallend initiatief is net voorbij ingang Parijs te zien, de watertap. Hydratatie is belangrijk en hiervoor hoeven bezoekers van het outletcentrum niet te betalen. Gewoon je eigen fles bijvullen, gratis.

Inclusiviteit

Ook op het vlak van inclusiviteit draagt Amsterdam The Style Outlets op een eigen manier haar steentje bij. ‘We trappen ieder jaar samen met Björn Borg de pride maand af met een leuk en sportief evenement. Iedereen mag en kan meedoen. Wij zorgen dan tevens voor een leuk kadootje. Afgelopen jaar was dat een goodie bag. Ook bieden we met regelmaat ruimte aan beginnende artiesten en designers. Die zijn vaak op zoek naar een plek of een podium waar ze elkaar kunnen treffen, kunnen leren van elkaars werk en wij werken daar natuurlijk graag aan mee’, benadrukt Pascal. ‘Op deze manier werken we lokaal, samen met onze merken en op onze eigen manier aan een meer duurzame toekomst. Waar we kunnen zetten we grote stappen, zoals met onze gebouwen en het Breeam keurmerk en op het vlak van ESG met al vijf jaar op rij de hoogste GRESB score. Ook op alle andere vlakken doen we steeds meer en komen er ieder jaar nieuwe duurzaamheidsinitiatieven bij.”.