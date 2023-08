Amsterdam The Style Outlets behoort tot een van de snelst groeiende outlet centra van NEINVER

In de eerste helft van 2023 heeft Amsterdam The Style Outlets een sterke financiële groei doorgemaakt, met een stijging van de omzet van 26% ten opzichte van de eerste helft van 2022. Het aantal bezoekers nam bovendien toe met 17% en de verkoopdichtheid, de omzet per vierkante meter, met meer dan 30%. Amsterdam The Style Outlets behoort daarmee tot een van de snelst groeiende centra in de portefeuille van moederbedrijf NEINVER, een toonaangevende internationale vastgoedontwikkelaar.

Deze positieve groei is terug te zien in alle segmenten in Amsterdam The Style Outlets. De segmenten sport, mixed fashion en denim behaalden hierbij de hoogste omzet. Daarnaast groeide de omzet van de top 10 merken in het centrum met gemiddeld 40%. Het huidige merkportfolio is bovendien sterk uitgebreid met de komst van nieuwe merken als Levi’s, en The Dutch Cookies Experience en zal de aankomende maanden uitbreiden met merken als In Gold We Trust, Invicta and Paul Taylor.

Activiteiten en evenementen als drijfveer ultieme winkelervaring

Het center richt zich bovendien steeds meer op de ervaring die wordt geboden aan klanten tijdens het winkelen. Het hele jaar door worden verschillende speciale evenementen georganiseerd, waardoor de prestaties van de merken aanzienlijk toenemen.

In feite heeft 95% van de merken sinds het begin van het jaar een groei met dubbele cijfers laten zien, dankzij de goed ontvangen evenementen zoals Jungle Night en Super Thursdays. Deze baanbrekende evenementen, gecreëerd en ontwikkeld door NEINVER en uitgerold over haar gehele portfolio, overtreffen de prestatieverwachtingen en vergroten de betrokkenheid en loyaliteit van de consument. De laatste editie van de Jungle Night zorgde alleen al in Amsterdam The Style Outlets voor een omzetstijging van 136% en een bezoekersaantal van 53% ten opzichte van 2022.

Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets, zegt hierover: “Het is geweldig om te zien hoe het outletcentrum blijft groeien. We merken dat klanten enorm waardering hebben voor de winkelervaring die wij bieden, en gezien de huidige economische omstandigheden zijn deze resultaten extra belangrijk. De positieve cijfers suggereren dat klanten niet alleen de toenemende vraag naar 'value shopping' omarmen, waarbij ze topmerkartikelen voor lagere prijzen kunnen bemachtigen, maar ook genieten van de activiteiten en evenementen die wij aanbieden.”

15% omzetgroei gehele portfolio NEINVER

NEINVER boekt eveneens een positieve financiële groei gedurende de eerste helft van 2023. De vastgoedontwikkelaar meldt een indrukwekkende groei met dubbele cijfers voor de volledige portefeuille in de eerste zes maanden van het jaar. Het merk behaalt daarbij een totale omzet van 690 miljoen euro, wat een stijging van 15% betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De totale bezoekersaantallen namen ook toe, met een stijging van 12% tot bijna 33 miljoen bezoekers in de eerste helft van het jaar.

Als we alleen kijken naar de resultaten van de outletcentra in het bezit van NEINVER, zien we dat de merkomzet in dezelfde periode met 17% is gestegen met recordcijfers per maand, waarbij alle zes regio's de niveaus van 2022 overtroffen.

De opwaartse trend in de eerste helft van 2023, bevestigt dat de recordgroei van vorig jaar onverminderd doorgaat en dat dit positieve momentum naar verwachting gedurende de tweede helft van het jaar zal aanhouden.