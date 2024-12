Amsterdam The Style Outlets: een jaar van groei, iconische merken en onvergetelijke belevingen

Tal van nieuwe merken, voor het vijfde jaar op rij een prestigieuze duurzaamheid award en een groeiend aantal bezoekers. 2024 was voor Amsterdam The Style Outlets ronduit een succesvol jaar.

De jaarwisseling leent zich natuurlijk uitstekend voor een terugblik op het achterliggende jaar. Amsterdam The Style Outlets kan tevreden zijn. Er gebeurde veel in het outletcenter. Zo waren er tal van speciale acties en events en werden er voortdurend nieuwe brand stores geopend van absolute topmerken.

Nieuwe merken en hoge bezettingsgraden

Het lijstje nieuwe merken is ronduit indrukwekkend te noemen. Zo verwelkomde het outletcenter dit jaar brand stores van onder andere Schiesser, Van Dalen, Vila, Chasin, Tommy Hilfiger, ASICS, Calvin Klein en SELECTED. ‘Niet de eerste de beste natuurlijk’, zegt Pascal Brouwer, centermanager van Amsterdam The Style Outlets. ‘We zijn duidelijk in staat iconische merken aan te trekken en onze positie als hoogwaardige retailbestemming te blijven versterken. En laten we niet alleen naar de nieuwe merken kijken, maar ook naar de merken die besloten hun winkel verder uit te breiden zoals bijvoorbeeld JACK & JONES. Zij voegde in 2024 ruim 100 vierkante meter aan hun winkel toe. Dat is een blijk van vertrouwen en dat voelt goed.’, aldus Pascal.

Een unieke winkelervaring

Amsterdam The Style Outlets vindt het belangrijk dat de bezoekers een totaalbeleving wordt aangeboden. ‘We kijken verder dan alleen het winkelen. Als je met de auto komt begint die totaalbeleving bijvoorbeeld al in de mooie, ruime overdekte parkeergarage. Geen smalle straatjes, niet zoeken naar een plekje maar volop ruimte en dat voor maximaal € 4,50 per dag. Dit klinkt misschien wat overdreven maar wie regelmatig winkelt in het centrum van bijvoorbeeld Amsterdam of Haarlem weet dat parkeerleed het plezier aardig kan beïnvloeden.’, aldus Pascal. ‘En wat dacht je van de sanitaire voorzieningen? Ook iets waar je in een stadscentrum niet altijd vanuit kunt gaan. Die zijn bij ons prima geregeld en voor iedereen toegankelijk.’ Tal van andere services maken het compleet. Denk aan kindvriendelijke faciliteiten en verschoonkamers, een paraplu leenservice, telefoonlader service, gratis WiFi, koffer/reistas opslag en een gratis watertap.

Natuurlijk verdient de Horeca ook de nodige aandacht. Een dagje winkelen is niet compleet zonder een kopje premium koffie met macarons of appeltaart of een ambachtelijke hamburger met knapperige friet voor de stevige trek. Amsterdam The Style Outlets biedt bezoekers keuze uit Starbucks, Anne & Max, Coffee Fellows, Pommes frites, The Burger Federation, Lindt, Art of Chocolate, Cheese & More, Dutch Homemade Macarons en Jamin.

Tal van acties en events

Amsterdam The Style Outlets biedt graag iets extra’s, nog boven op de enorme kortingen die op zich natuurlijk al de moeite waard zijn. Zo organiseerden ze in 2024 tal van activiteiten waarmee de winkelervaring naar een nog hoger niveau werd getild. De afgelopen zomer stond met het EK, de Olympische Spelen de en de GrandPrix op Zandvoort natuurlijk in het teken van sport. Maar er was meer, vertelt Pascal Brouwer. ‘We lieten bezoekers samen met Niels Langeveld racen op het circuit van Zandvoort, een potje panna spelen tegen wereldkampioenen Nasser El Jackson en Jeand ‘Easy Man’ Doest’ en shoppen met Fred van Leer. Bezoekers konden ervaren hoe het is om banden te wisselen tijdens de Invicta Tire Changing Game en plaatsnemen in een professionele race simulator. We bouwden een huiveringwekkende Halloween sensatie, toverden ons centrum om tot een olympische attractie in de zomer en een jungle in het najaar tijdens de Jungle Night’.

Volop aandacht voor duurzaamheid

In 2024 ontving NEINVER, de eigenaar en beheerder van het outletcenter samen met Nuveen Real Estate voor het vijfde jaar op rij de hoogste score van vijf sterren in de prestigieuze GRESB-beoordeling. ‘Super trots natuurlijk’, benadrukt Pascal. ‘We doen veel op het vlak van duurzaamheid. Zo hebben we natuurlijk Freddy’s Fabric Factory waar mensen oude kleding kunnen inleveren in ruil voor extra korting. Maar ook op het vlak van inclusiviteit droegen we in 2024 een steentje bij. Zo trapten we samen met Björn Borg de Pride maand af, boden we ruimte aan beginnende artiesten en designers en waren we tijdelijk een expositieruimte voor een fotowedstrijd. Het jaar sloten we af met een speciale Pay It Forward actie waarmee we samen met Stichting Samen is niet alleen aandacht vroegen voor de 30.000 kinderen die momenteel in Amsterdam opgroeien in armoede.’

Pascal kijkt tevreden terug op afgelopen jaar; ‘2024 was fantastisch. We bieden een unieke winkelervaring en we voorzien daarmee duidelijk in een behoefte. Maar onze ambitie reikt nog veel verder. We hebben zin in 2025, dat is zeker!’.