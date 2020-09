Amsterdam The Style Outlets gaat open op 26 november

Na jaren wachten is het in november dan eindelijk zo ver: Amsterdam The Style Outlets gaat dan open. Op de website van de outlet en in een persbericht van de ontwikkelaar Neinver is te lezen dat het outletcentrum in Halfweg op 26 november open gaat.

De outlet telt 100 winkels en 19.000 vierkante meter. Merken die al hebben getekend voor een winkel in het centrum zijn Guess, New Balance, Nike, O’Neill. Ongeveer 75 procent van de totale winkels in het centrum zijn op dit moment al gevuld, aldus het persbericht. Het is de eerste en enige outlet in de regio Groot-Amsterdam. Andere plannen voor outlets werden al van tafel geschoven en voor de outlet in Halfweg is ongeveer een decennium gevochten.

Het outletcentrum creëert rond de 600 banen, zo meldt het persbericht.