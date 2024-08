Amsterdam The Style Outlets maakt van shoppen een beleving

Bijna vier jaar na de opening is Amsterdam The Style Outlets een begrip onder mensen die de hoogste kortingen willen op de bekendste merken. Niet zo gek natuurlijk als je weet dat alle 80 merkwinkels altijd minimaal 30% korting bieden op de retailprijs. Maar niet alleen de hoge kortingen maken van het shoppen een beleving. Met tal van activiteiten is Amsterdam The Style Outlets de ideale bestemming voor een dagje uit.

Bij het enige outletcentrum in de Randstad moet shoppen vooral relaxed zijn. De juiste faciliteiten zorgen ervoor dat je niets tekortkomt. Zo zijn er schone toiletten, kindvriendelijke faciliteiten en verschoonkamers en wat dacht je van een paraplu leenservice, telefoonlader service, gratis WiFi, koffer/reistas opslag en een gratis watertap. Een hele dag parkeren in de ruime overdekte parkeergelegenheid kost maar €4,50. Kom je met de trein, dan is het station op loopafstand.

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Een kopje premium koffie met macarons of appeltaart? Een sandwich met vers beleg op knapperig brood? Of toch een ambachtelijke hamburger met knapperige friet voor de stevige trek? Je kunt terecht bij Starbucks, Anne & Max, Coffee Fellows, Dunkin Donuts, Pommes frites, The Burger Federation, Lindt, Art of Chocolate, Cheese & more, Dutch homemade macarons en Jamin.

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Een unieke winkelervaring

Niet alleen de hoge kortingen, uitstekende horeca en prima faciliteiten maken Amsterdam The Style Outlets uniek in de Randstad. Gedurende het jaar worden tal van activiteiten georganiseerd die de winkelervaring naar een nog hoger niveau tillen. Deze zomer stond tot nu toe met het EK en de Olympische Spelen natuurlijk in het teken van sport. Ook de GrandPrix op Zandvoort krijgt in dat kader de nodige aandacht met tal van activiteiten die echte racefanaten niet willen missen. Ook gedurende de andere maanden van het jaar vinden er speciale acties en evenementen plaats. Zo kon je pasgeleden nog een potje panna spelen tegen wereldkampioenen Nasser El Jackson en Jeand ‘Easy Man’ Doest en is in september Fred van Leer misschien wel jouw eigen personal shopper.

Veelheid aan banen bij dé randstad hotspot

Het mag duidelijk zijn dat Amsterdam The Style Outlets een dynamische en energieke omgeving biedt om in te werken. De vele merkwinkels, cafés en restaurants bieden tal van leuke banen die naast een goed salaris ook nog andere voordelen opleveren. Zo krijg je extra korting bij álle winkels in het centrum, kun je gratis parkeren, worden er geregeld trainingen aangeboden en kun je profiteren van leuke onderlinge competities met bijbehorende beloningen. Hiernaast zijn er natuurlijk voldoende doorgroeimogelijkheden en leuke personeelsfeesten. Wie wil groeien in fashion, retail of horeca, kijkt op amsterdam.thestyleoutlets.nl. Amsterdam The Style Outlets is gelegen op het moderne SugarCity terrein, op slechts 10 minuten met de trein vanaf het centrum van Amsterdam en op 15 minuten van Haarlem.