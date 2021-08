Outletcentrum Amsterdam The Style Outlets voegt zes nieuwe merken toe, dat maakt het outletcentrum vandaag bekend in een persbericht. Er worden drie modelabels en drie cosmeticamerken toegevoegd.

Deze maand wordt het Duitse modelabel Seidensticker aan het centrum toegevoegd en in september volgen 4funkyflavours en Desigual. Daarnaast opent The Cosmetics Company Store. Hier zullen cosmeticamerken verkocht worden als Mac, Estee Lauder en Bobbi Brown. Modemerken Ballin en Purewhite openden onlangs samen een winkel in het midden van het centrum.

Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets, ziet de bezoekersaantallen stijgen. “Na pittige maanden hebben we weer veel aanvragen van nieuwe merken ontvangen. We openen zes nieuwe winkels, wat een mooie impuls geeft aan het outletcentrum, aldus Herben in het persbericht. Amsterdam The Style Outlet biedt een mix van mode-, sport- en leisuremerken aan.