Amsterdam The Style Outlets; werken bij dé shopping hotspot in de Randstad

Bijna vier jaar na de opening is Amsterdam The Style Outlets een begrip onder mensen die de hoogste kortingen willen op de bekendste merken. Niet zo gek natuurlijk als je weet dat alle 80 merkwinkels altijd minimaal 30% korting bieden op de retailprijs. En time je je shoppingspree goed, dan kan de korting oplopen tot wel 70%.

Wat het enige outletcentrum in de Randstad helemaal bijzonder maakt zijn de faciliteiten. Je komt hier absoluut niets tekort. Een hele dag parkeren in de ruime overdekte parkeergelegenheid kost maar €4,50, er is gratis WiFi, er zijn kindvriendelijke faciliteiten, een paraplu leenservice, telefoonlader service, koffer/reistas opslag, verschoonkamers en een gratis watertap. Kom je met de trein, dan is het station op loopafstand. Even pauze tijdens het shoppen? Dan kun je terecht bij top horeca als Starbucks of Dunkin’ Donuts.

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Veelheid aan banen bij dé randstad hotspot

De vele merkwinkels, cafés en restaurants bieden tal van leuke banen die naast een goed salaris ook nog andere voordelen opleveren. Zo krijg je extra korting bij álle winkels in het centrum, kun je gratis parkeren, worden er geregeld trainingen aangeboden en kun je profiteren van leuke onderlinge competities met bijbehorende beloningen. Hiernaast zijn er natuurlijk voldoende doorgroeimogelijkheden en leuke personeelsfeesten.

Amsterdam The Style Outlets is gelegen op het moderne SugarCity terrein, op slechts 10 minuten met de trein vanaf het centrum van Amsterdam en op 15 minuten van Haarlem.