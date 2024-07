Amsterdam The Style Outlets zet 17 procent meer om in eerste halfjaar 2024

Outletcentrum Amsterdam The Style Outlets heeft in de eerste zes maanden van 2024 de omzet zien stijgen. Het centrum in Halfweg pluste 17 procent, zo blijkt uit een persbericht.

Naast de omzetstijging is ook een toename te zien van gemiddelde uitgaven per klant. Dit kerncijfer steeg met 10 procent. Het persbericht benadrukt ‘dat de opwaartse trend van de afgelopen jaren verder wordt gezet’.

Amsterdam The Style Outlets verwelkomden ook nieuwe merken waarondern Schiesser, Van Dalen, Vila en Chasin’. Daarnaast breidde Jack & Jones de al aanwezige winkel verder uit.

Amsterdam The Style Outlets is onderdeel van de groep Neinver. Deze groep beheert outletcentre en retail- en vrijetijdsparken. Dit doet het in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Polen. Het portfolio van Neinver liet in de eerste zes maanden van 2024 een omzetplus van 8 procent zien. Het outletcentrum in Halfweg laat dus een bovengemiddelde stijging zien.