Amsterdams merk Cruèl opent showroom voor personal shopping experience

Jong merk Cruèl heeft dit weekend een showroom geopend, zo deelt het merk aan FashionUnited. De showroom is open voor publiek zodat er een personal shopping experience geboden kan worden, aldus het bericht.

“Hiermee kunnen mensen niet alleen online maar ook fysiek onze nieuwe collecties shoppen bij ons zodat we altijd en overal de Cruèlest experience kunnen brengen,” aldus het merk. Op de foto’s is te zien dat de showroom voornamelijk wit is met grafische vormen op de muur en de grond.

Cruèl gooide in september 2020 hoge ogen met de show die het merk gaf tijdens Amsterdam Fashion Week. Sindsdien heeft het merk meerdere collecties uitgebracht en ook samengewerkt met schoenenmerk Bronx.