Amsterdams merk Jungl stopt ermee, opent pop-upstore voor uitverkoopt

Het korte zomerseizoen in Nederland, de hevige concurrentie en de verplichte hoge afname bij producenten wordt Amsterdams badmodemerk Jungl te veel. Dus, besluit het merk de stekker eruit te trekken, zo laat Jungl weten aan FashionUnited. Om afscheid te nemen, opent Jungl een pop-upstore in Amsterdam om haar collectie uit te verkopen.

Consumenten krijgen op 20 en 21 april de kans om ‘voor de laatste keer met hele lage prijzen’ Jungl-producten te kopen in de pop-upstore aan Entrepotdok in Amsterdam. In de tijdelijk winkel zullen bikini’s en badpakken, maar ook shorts, lange mouwen shirts, tassen en jurkjes verkrijgbaar zijn. Alle niet-uitverkochte producten worden vanaf 22 april ook nog eens aangeboden via de website van het merk.

Jungl verdwijnt niet helemaal. Zo startte Jungl vorig jaar met het upcyclen van tweedehands kleding onder de naam Renewed by Jungl. Dit label wordt gewoon verdergezet.