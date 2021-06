Amsterdams modemerk, Elements of Freedom, breidt uit naar Oostenrijk en Italië

Het Amsterdamse modemerk, Elements of Freedom, breidt uit naar Oostenrijk en Italië door middel van een samenwerking met een nieuw agentschap, zo luidt het persbericht van Elements of Freedom. Dit agentschap gaat ervoor zorgen dat er het komende herfst- en winterseizoen de collectie van het modemerk ook in winkels in Oostenrijk en Noord-Italië zal liggen. Elements of Freedom breidde in 2020 al uit met agentschappen in Duitsland, België en Zwitserland.

Instagram is een belangrijk communicatiemiddel voor het modemerk. De eerste contacten met de agenten in Duitsland, België en Zwitserlanden vonden via dit sociale mediaplatform plaats, zo is te lezen. “De agenten uit Duitsland en Zwitserland pikten de posts op en zetten deze kennismaking al snel om in een zakelijke samenwerking”, luidt het persbericht. Elements of Freedom is mede dankzij Instagram vanaf komend seizoen in ruim honderd winkels te verkrijgen. Het nieuwe, Oostenrijkse agentschap, Clala, zal ervoor zorgen dat de collectie in Oostenrijk en Noord-Italië zal verschijnen.

Elements of Freedom staat bekend om haar prints en modellen. Alle kledingstukken zouden gemaakt zijn onder goede arbeidsomstandigheden en van duurzame materialen, zo is te lezen. De kleding zou goed casual te dragen zijn en makkelijk te combineren zijn voor elke gelegenheid.

De collectie is verkrijgbaar bij verkooppunten door heel Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië, in de Elements for Freedom-winkel te Amsterdam en via de website.