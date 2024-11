Amsterdamse glitterfanaten opgelet: Rentglam lanceert als verhuurplatform voor feestmode

Wie dit jaar een duurzame draai aan de feestdagen wil geven, kan binnenkort terecht bij Rentglam - een verhuurplatform voor opvallende feestkleding. Het nieuwe verhuurbedrijf lanceert op 21 november met een pop-upstore in de Amsterdamse Kalverstraat, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Rentglam wil de feestmode-industrie verduurzamen en ervoor zorgen dat opvallende glitteroutfits meerdere keren worden gedragen. Het verhuurplatform biedt een collectie van zorgvuldig geselecteerde feestkleding aan, zo is te lezen. Zo is een van de eisen dat het item minimaal dertig keer gedragen moet kunnen worden. “Door één glitterjurk dertig keer te delen in plaats van dertig nieuwe jurken te kopen, wordt tot wel 580 kilogram CO2 bespaard - vergelijkbaar met twee retourvluchten van Amsterdam naar Londen”, aldus Lara Dijkstra, oprichter van Rentglam, in het persbericht.

In de pop-upstore, die zich in de Wear for Life X SF/Collective pop-up in de Klaverstraat bevindt, kunnen klanten de collectie ontdekken. De kledingstukken worden te huur aangeboden op de website. Rentglam is van 21 november 2024 tot en met 12 januari 2025 onderdeel van de Wear for Life X SF/Collective pop-upstore.

Over Rentglam en Lara Dijkstra

Rentglam is opgericht door Lara Dijkstra. Het verhuurplatform verhuurt feestmode en heeft als doel verspilling in de mode-industrie tegen te gaan. Het platform biedt (tweedehands) glitteroutfits te huur aan via de website. Dijkstra studeerde in 2012 af als modeontwerper aan het Amsterdam Fashion Institute en startte haar carrière als productontwikkelaar bij PVH. Ze ontdekte al snel een duurzame bijdrage te willen leveren aan de industrie en richtte eerder Toaie op - een merk met handgemaakte sieraden uit Colombia. Met Rentglam wil Dijkstra consumenten bewuster maken van hun mode-consumptie en bijdragen aan een duurzame toekomst.