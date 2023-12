Amsterdamse modelabel Martan opent pop-upstore in Brussel Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Retail MARTAN zomercollectie SS22. Foto: Carly Wollaert

Het Amsterdamse modelabel Martan gaat de grens over en opent een pop-upstore in Brussel. Martan zal daar voor het eerst zijn collecties fysiek tonen aan het Belgische publiek. De pop-upstore is geopend van 12 tot en met 17 december en bevindt zich op de Louisalaan nummer 33, zo staat in het persbericht. De pop-upstore biedt bezoekers de kans om kennis te maken met Martan’s eclectische en innovatieve benadering van mode. Voor wie Martan nog niet kent: Het Amsterdamse modelabel genereerde, naar eigen zeggen, bekendheid door haar circulaire aanpak en immersieve modeshows. Martan maakt gebruik van post industrieel textiel, zoals afgekeurd hotel bed- en tafellinnen om haar collecties te maken.