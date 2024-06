Antwerps denimlabel Eat Dust opent winkel in Amsterdam

Belgisch denimmerk Eat Dust breidt uit. Het merk opent een nieuwe winkel en deze keer in Amsterdam, zo blijkt op de Instagram-pagina van het merk.

De nieuwe winkel is gevestigd aan de Leliegracht 24. Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de winkel, zo is te zien op Instagram. Naar verwachting zal de winkel in juli open gaan.

Eat Dust is in 2010 opgericht door vrienden Rob Harmsen en Keith Hioco. Ontwerper Aline Walther werd later aan boord gehaald. Het bedrijf focust op denim en workwear-geïnspireerde kleding. Het merk heeft al winkels in Antwerpen en Parijs.