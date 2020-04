Arket gaat naar China

Arket, de formule van de Zweedse H&M Group, gaat deze herfst naar China. Het merk maakt bekend een digitaal vlaggenschip te openen op e-commerceplatform Tmall, zo kondigt het aan in een persbericht. China is de eerste markt buiten Europa.

"De samenwerking met Tmall is een geweldige manier om nieuwe klanten te ontmoeten, zegt Pernilla Wohlfahrt, managing director van Arket in een persbericht.

Tmall is het grootste Chinese e-commerce platform waar buitenlandse merken hun producten rechtstreeks aan Chinese consumenten verkopen. Het marktplaats, gelanceerd in 2008, is in handen van de in Hangzhou gevestigde Alibaba Group en biedt ruim 22.000 merken. Tmall heeft 824 miljoen actieve gebruikers per maand.